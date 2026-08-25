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Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига

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Спорт
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Родният лекоатлет ще бъде част от надпреварата в Цюрих.

божидар саръбоюков атакува диамантения трофей брюксел
Снимка: БГНЕС
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Божидар Саръбоков ще вземе участие в Диамантената лига за шести път през сезона. Родният лекоатлет ще участва на турнира в Цюрик. Надпреварата в швейцарския град е на 27 август и отново ще събере най-титулуваните атлети в сектора.

Българинът вече заслужи мястото си в големия финал, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в битката за диамантения трофей, е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.

В стартовия списък са още сребърният олимпийски медалист от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 и на открито от Бирмингам 2026 Зимон Еамер (Швейцария), както и световният рекордьор за младежи до 20 години Хорхе Оделин (Куба).

Саръбоюков има три подиума през кампанията това лято – в Шанхай, Сямън и Рим. Турнирът в швейцарския град започва в 21:00 часа.

#Диамантена лига в Цюрих 2026 #Божидар Саръбоюков

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