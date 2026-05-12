Арда се върна на победния път с ценен успех над Ботев (Пловдив), след като спечели с 2:1 като гост в двубой от 34-ия кръг на Първа лига. Герой за тима от Кърджали бе Джелал Хюсеинов, който реализира и двете попадения за отбора на Александър Тунчев.

След успеха Арда събра 48 точки и затвърди седмото си място в класирането. Ботев остава последен във втората четворка с 43 точки и вече няма шансове да стигне до бараж за участие в Лигата на конференциите.

Първата част на стадион „Христо Ботев“ премина при равностойна игра и малко голови ситуации. Домакините стигнаха до единствения точен удар преди почивката, но Анатолий Господинов реагира отлично след опит на Никола Илиев.

След паузата мачът се отвори и положенията пред двете врати зачестиха. Самуел Калу на два пъти затрудни Господинов с опасни удари, но стражът на Арда показа класа и запази равенството.

Гостите нанесоха своя удар в 60-ата минута. След поредица от разбърквания в наказателното поле Джелал Хюсеинов се оказа най-съобразителен и с помощта на рикошет прати топката в мрежата за 1:0.

Ботев реагира бързо и само седем минути по-късно възстанови равенството. Франклин Маскоте проби отлично по левия фланг и подаде към Карлос Меоти, който с точен удар не остави шансове на Господинов – 1:1.

Радостта на домакините обаче бе кратка. В 70-ата минута Арда получи право да изпълни пряк свободен удар, а след центриране на Димитър Велковски непокритият Джелал Хюсеинов отбеляза второто си попадение в срещата.

Малко след това Ботев получи отлична възможност да изравни след дузпа за игра с ръка в наказателното поле на гостите. Франклин Маскоте обаче не успя да намери очертанията на вратата и пропусна от бялата точка.

До края домакините натиснаха в търсене на ново изравняване, но Анатолий Господинов направи още няколко важни спасявания и съхрани ценния успех за Арда.