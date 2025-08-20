Арда замина за Полша в отлично настроение

Отборът на Арда (Кърджали) замина в отлично настроение и с пълна група от футболисти за Полша, където утре ще играе с Ракув (Ченстохова) в първи мач от плейофите на турнира Лига на конференциите.

Арда лети до Катовице с група от 21 футболисти. Тази вечер треньорът Александър Тунчев и футболистът Димитър Велковски ще говорят пред медиите в 21:45, а официалната тренировка е насрочена за 22:00 часа. Отборът на Тунчев е по-свеж от мачовете срещу Кауно (Жалгирис), тъй като срещата с ЦСКА през уикенда бе отложена.

"Настроението е добро, приповдигнато, заминаваме за добър резултат. Надявам се почивката да ни се е отразила по най-добрия начин. Само Пламен Крачунов е с проблеми, всички останали са на разположение. Запознахме футболистите със силните и слабите страни на съперника. Те пресират високо и агресивно, така че определено ни чака труден мач", заяви Тунчев.

Ракув приема Арда в четвъртък от 22:00 часа българско време. Реваншът е насрочен за седмица по-късно.