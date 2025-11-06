Арнаутович донесе първата победа на Цървена звезда в Лига Европа

Цървена звезда (Сърбия) постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил (Франция) в мач от четвъртия кръг. Единственото попадение падна в 85-ата минута, когато Марко Арнаутович се разписа от дузпа. Двубоят бе динамичен и положения имаше и пред двете врати.

Мидтиланд продължи отличното си представяне в турнира. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик (Шотландия) и са с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Още през първото полувреме скандинавците отбелязаха три гола в рамките на седем минути. Точни бяха Ерлич, Гогорза и Франколиньо. В края на срещата Рео Хатате върна един гол за Селтик от дузпа.

Селта Виго (Испания) спечели с 3:0 гостуването си на Динамо Загреб (Хърватия) на “Максимир“. Успехът за галисийци дойде още през първата част, когато паднаха всички попадения. Пабло Дуран бе точен два пъти, а Домингес си отбеляза автогол. В следващият кръг Селта ще гостува на Лудогорец в Разград.

Панатинайкос (Гърция) се наложи с 1:0 при визитата си на Малмьо ФФ в Швеция. Състава от Атина можеше да открие резултата в 20-ата минута, когато Карол Швидерски пропусна дузпа. Пет минути преди края все пак “детелините” стигнаха до гол чрез Филип Джуричич.

Останалите резултати от ранните мачове:

Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) 3:1 (Джердан Шакири 19', 73', Ибрахим Салах 88'; Дариус Олару 57')

Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия) 1:1 (Мигел Родригес 48; Борха Сайнц 66')

Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) 1:3 (Кевин Карлос 25'; Йохан Манзамби 29', Винченцо Грифо 39', Дери Шерхант 42')

РБ Залцбург (Австрия) - Гоу Ахед Игълс (Нидерландия) 2:0 (Йорбе Ветресен 59', Алекса Терзич 80')

Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) 0:0