ИЗВЕСТИЯ

Арнаутович донесе първата победа на Цървена звезда в Лига Европа

Спорт
Междувременно, Селта Виго (Испания) загря за гостуването на Лудогорец с класически успех над Динамо Загреб (Хърватия).

Марко Арнаутович
Снимка: БТА
Слушай новината

Цървена звезда (Сърбия) постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил (Франция) в мач от четвъртия кръг. Единственото попадение падна в 85-ата минута, когато Марко Арнаутович се разписа от дузпа. Двубоят бе динамичен и положения имаше и пред двете врати.

Мидтиланд продължи отличното си представяне в турнира. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик (Шотландия) и са с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Още през първото полувреме скандинавците отбелязаха три гола в рамките на седем минути. Точни бяха Ерлич, Гогорза и Франколиньо. В края на срещата Рео Хатате върна един гол за Селтик от дузпа.

Селта Виго (Испания) спечели с 3:0 гостуването си на Динамо Загреб (Хърватия) на “Максимир“. Успехът за галисийци дойде още през първата част, когато паднаха всички попадения. Пабло Дуран бе точен два пъти, а Домингес си отбеляза автогол. В следващият кръг Селта ще гостува на Лудогорец в Разград.

Панатинайкос (Гърция) се наложи с 1:0 при визитата си на Малмьо ФФ в Швеция. Състава от Атина можеше да открие резултата в 20-ата минута, когато Карол Швидерски пропусна дузпа. Пет минути преди края все пак “детелините” стигнаха до гол чрез Филип Джуричич.

Останалите резултати от ранните мачове:

Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) 3:1 (Джердан Шакири 19', 73', Ибрахим Салах 88'; Дариус Олару 57')

Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия) 1:1 (Мигел Родригес 48; Борха Сайнц 66')

Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) 1:3 (Кевин Карлос 25'; Йохан Манзамби 29', Винченцо Грифо 39', Дери Шерхант 42')

РБ Залцбург (Австрия) - Гоу Ахед Игълс (Нидерландия) 2:0 (Йорбе Ветресен 59', Алекса Терзич 80')

Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) 0:0

#Малмьо ФФ #ФК Динамо Загреб #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Селтик #ФК Селта Виго #ФК Панатинайкос #ФК Цървена звезда #ФК Лил #ФК Мидтиланд

Лудогорец преклони глава пред Ференцварош за втори път този сезон
Лудогорец преклони глава пред Ференцварош за втори път този сезон
Лига Европа: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Тодор Живондов: Длъжни сме да покажем различно лице
Чете се за: 02:52 мин.
Чете се за: 02:52 мин.
Кристофер Закариасен: Трябва да атакуваме Лудогорец още от самото начало
Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 01:57 мин.
Роби Кийн: Лудогорец е много добър отбор, макар да не е в най-добра форма
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Лудогорец отпътува за гостуването си на Ференцварош в търсене на нов успех в Лига Европа
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
