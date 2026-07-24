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Арсенал подготвя мащабна оферта за Хулиан Алварес

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Спорт
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Според информации от Англия "артилеристите“ са готови да предложат около 100 милиона евро и Виктор Гьокереш, за да привлекат звездата на Атлетико Мадрид

Арсенал подготвя мащабна оферта за Хулиан Алварес
Снимка: AP Photo
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Арсенал е готов да предприеме сериозна офанзива за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Според информация на The Times, потвърдена и от други английски медии, лондонският клуб подготвя впечатляваща оферта, която включва около 100 милиона евро плюс нападателя Виктор Гьокереш.

Испанският национал Микел Артета е определил аржентинеца като основна трансферна цел през това лято. Мениджърът на "артилеристите“ вярва, че Алварес може да изведе отбора на следващо ниво и настоява клубът да направи всичко възможно, за да осъществи сделката.

До този момент от Атлетико категорично отхвърлят възможността да се разделят с един от най-важните си футболисти. След появилите се информации за интерес от Барселона, ръководството на мадридския клуб обяви, че "Хулиан не се продава“.

Въпреки твърдата позиция, английските медии твърдят, че при изключително висока оферта и при условие, че трансферът е извън Испания, Атлетико може да бъде склонен да започне преговори.

Освен сериозна финансова компенсация, Арсенал е готов да включи в сделката и Виктор Гьокереш. Шведският нападател продължава да бъде сред най-високо оценяваните реализатори в Европа, а пазарната му стойност се оценява на около 65 милиона евро, което би направило общия пакет изключително атрактивен за испанския клуб.

Самият Хулиан Алварес не е коментирал бъдещето си след думите си по време на лагера на националния отбор на Аржентина, когато призна, че иска да „осъществи мечтата си“. Изказването му предизвика сериозни спекулации около евентуална раздяла с Атлетико, но оттогава нападателят не е правил нови публични изявления по темата.

Интерес към световния шампион продължава да проявява и Барселона, но към момента изглежда именно Арсенал е клубът, който е готов да направи най-сериозната крачка в опита си да привлече една от големите звезди на европейския футбол.

#ФК Атлетико Мадрид #ФК Арсенал #Хулиан Алварес

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