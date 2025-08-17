Арсенал взе минимален успех над Манчестър Юнайтед в дербито на старта на Висшата лига

Арсенал победи с 1:0 като гост Манчестър Юнайтед в дербито от първия кръг на английската Висша лига. Единственият гол в срещата на „Олд Трафорд“ реализира защитникът Рикардо Калафиори, който се разписа в 13-ата минута след центриране от ъглов удар и не добра намеса на вратаря на „червените дяволи“ Байъндър.



Още преди почивката Арсенал можеше да загуби преднината си, след като топката беше загубена в центъра на терена. След бърза контраатака Патрик Доргу завърши от границата на наказателното поле, но кълбото се отби от лявата греда на Рая и излезе в аут.

През второто полувреме „червените дяволи“ контролираха топката в 67% от времето, а от 12 опита, създадени от играчите на Рубен Аморим, 4 бяха точни.

Сега пред Манчестър Юнайтед предстои гостуване на Фулъм, а Арсенал приема Лийдс в следващия кръг.

Официален дебют във Висшата лига записаха новите голови оръжия на двата отбора – Бенжамин Шешко за Манчестър Юнайтед и Виктор Гьокереш за Арсенал. Очакванията и към двамата са големи, но на старта нито един от тях не успя да се разпише.