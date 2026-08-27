Артър Фери продължава към четвъртфиналите на Уинстън-Сейлъм

Полуфиналистът от "Уимбълдън" Артър Фери продължи със силното си представяне през лятото, достигайки третия си четвъртфинал на ниво ATP от средата на юни, този път на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 250 в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818 240 долара.

24-годишният британец се справи с 19-годишния Меес Ротгеринг (Нидерландия), възпитаник на университета "Уейк Форест", на чиито кортове се провежда надпреварата, с 6:3, 6:3 за час и 34 минути.

След впечатляващия си поход до полуфиналите в Лондон през миналия месец, когато победи Григор Димитров на осминафиналите като 114-ти в света, Фери се изкачи до 36-ото място и сега отново ще се бори да достигне до същата фаза и в Уинстън-Сейлъм.

"Това не беше лесен мач. Бях готов за битка и си беше такава. Наистина съм щастлив, че успях да спечеля в два сета. Изиграх много мачове през последните няколко месеца и тялото ми се чувства добре. Чувствам се здрав и силен на корта. С идването на Откритото първенство на САЩ през следващата седмица съм наистина щастлив да мога да изиграя още няколко мача тук", каза Артър Фери след успеха, цитиран от уебсайта на АТП.

Следващият съперник на британеца ще бъде представителят на домакините Александър Ковачевич, който отстрани седмия поставен Стефанос Циципас (Гърция) с 6:3, 7:6(1) и достигна до третия си четвъртфинал за сезона.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) не намери никаква съпротива от втория поставен в основната схема Лучано Дардери (Италия), побеждавайки го с 6:1, 6:0 за малко над час. Нидерландецът ще играе срещу Бенжамен Бонзи (Франция), който също постигна убедителен успех срещу Ринки Хиджиката (Австралия) с 6:1, 6:1.

Така най-високо поставеният в турнира остава номер 3 в схемата Игнасио Бусе (Перу), който надигра Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(5), 7:5 и ще се изправи срещу осмия поставен Хуан Серундоло (Аржентина), който отстрани сънародника си Себастиан Баес след 6:2, 4:0 и отказване на десетия поставен аржентинец.

Фабиан Марожан (Унгария) се справи с представителя на домакините Мартин Дам с 2:6, 6:3, 6:3 за 50-ия си успех на твърди кортове в тура на АТП и ще играе срещу Джеймс Дъкуърт (Австралия), който победи Лоренцо Сонего (Италия) със 7:5, 6:3.