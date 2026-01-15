БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот

"Това е явен знак от страна на управляващите в момента ГЕРБ, "Новото начало", БСП, "Има такъв народ", че искат да продължат да правят изборни измами." Така Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", коментира отхвърления на извънредното заседание на правната комисия законопроект за машинно гласуване с контролно броене на разписките.

По думите му всички констатирани нарушения на последните парламентарни избори са били свързани с хартиения вот.

"Всички от тях бяха свързани с вота на хартия. Нямаше нито един случай проблем с вота на машина", заяви Василев.

Подчерта, че въвеждането на сканиращи устройства в рамките на два месеца е технически невъзможно и би довело до сериозни рискове за изборния процес.

"Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.

Критикува и предложенията на ГЕРБ и ДПС, като заяви, че те премахват ключови гаранции за честността на вота.

"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология от БИМ. Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", коментира Василев.

Василев заяви, че формацията му ще разчита основно на гражданите за защита на изборите.

"Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи той и подчерта, че доверието в машинното гласуване се потвърждава от резултатите от предишни избори."

По отношение на евентуални бъдещи коалиции Василев бе категоричен:

"Никаква сглобка сме казали."

