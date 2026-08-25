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Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г.

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Спорт
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Той помагаше на Лий Карсли в последните пет години.

Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г.
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Бившият футболист на Арсенал и Челси - Ашли Коул, се оттегли от ролята си в треньорския щаб на националния отбор на Англия до 21 години, съобщава "Скай Спортс".

45-годишният бивш ляв бек прекара пет години в екипа на селекционера Лий Карсли, помагайки за спечелването на две поредни младежки европейски първенства - през 2023 и 2025 година.

"Искам да благодаря на Ашли, който изигра важна роля при нашите два триумфа на Европейските първенства и също имаше ключова роля в настоящата кампания със своите тактически и технически познания. Освен че беше важна част от треньорския екип, той също така имаше позитивно и вдъхновяващо влияние върху играчите, благодарение на собствения си опит. Сигурен съм, че ще има още успехи в треньорската си кариера, каквото и да крие бъдещето за него", каза наставникът на тима на "Трите лъва" до 21-годишна възраст Карсли.

През пролетта Ашли Коул застана начело на италианския втородивизионен Чезена и завърши кампанията на 11-ото място в Серия Б с 46 точки, на 36 зад първия Венеция.

Като футболист англичанинът е на седмо място по изиграни мачове с националната фланелка на Англия със 107 участия между 2001 и 2014 година, а в клубната си кариера е печелил три пъти Висшата лига с Арсенал и Челси, Шампионската лига със "сините" от Лондон през 2012 година, както и Лига Европа година по-късно.

#Национален отбор на Англия по футбол за младежи до 21 г #Ашли Коул

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