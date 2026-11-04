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Асоциацията на спортните федерации се обяви против 9,6 млн. евро за състезания по скейтборд в София

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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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От организацията настояват средствата да бъдат насочени към спортната инфраструктура и подкрепата за детско-юношеския спорт

Асоциацията на спортните федерации се обяви против 9,6 млн. евро за състезания по скейтборд в София
Снимка: БТА
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Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) изрази категорично несъгласие с предложението Столична община да отдели до 9,6 милиона евро през следващите три години за домакинството на две олимпийски квалификации и едно състезание от Световната купа по скейтборд.

Предложението, внесено от кмета на София Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров, предстои да бъде разгледано на заседанието на СОС на 5 ноември.

Според вносителите организирането на международните състезания ще даде възможност на София да се утвърди като разпознаваща се дестинация в професионалния скейтборд и ще допринесе за популяризирането на града в световен мащаб.

"Инвестицията е за София, но на сцената ще бъде цяла България. Когато светът гледа олимпийска квалификация, ще вижда нашия град, нашия флаг и нашите деца по трибуните. Такъв шанс не идва често“, заяви общинският съветник Димитър Петров.

От АБСФ обаче определиха планирания разход като демонстрация на липса на ясни спортни приоритети и последователна стратегия за управление на публичните средства.

Според организацията предвидените 9,6 милиона евро биха могли да бъдат използвани за създаване на дългосрочен механизъм за финансиране на наемите на училищните спортни салони, както и за организиране на международни състезания в спортове като лека атлетика, баскетбол, волейбол, таекуондо, художествена гимнастика и ски.

От асоциацията подчертават необходимостта от инвестиции в спортни зали, игрища и достъпни съоръжения, както и от по-сериозна подкрепа за клубовете, които работят с деца и подрастващи.

"Не приемаме за нормално да се намират 9,6 млн. евро за три международни състезания, докато клубовете, които ежедневно работят с децата на София, са изправени пред перспектива за почти четирикратно увеличение на разходите за спортна база“, се посочва в официалната позиция.

От АБСФ заявяват още, че няма да останат безучастни към решения, които според тях могат да застрашат развитието на детско-юношеския спорт в столицата.

Предстои Столичният общински съвет да обсъди предложението и да вземе решение относно финансирането на трите международни състезания.

#Асоциация на спортните федерации

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