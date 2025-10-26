БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
6492
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Запази

Суперземята GJ 251c се намира само на 18 светлинни години от нас

небесната сцена предлага уникален парад планетите еньовден
Снимка: pixabay.com/
Слушай новината

Астрономи откриха потенциално обитаем свят в близост до Земята, съобщава германският научен портал Scinexx.de, позовавайки се на публикация в The Astronomical Journal.

Суперземята GJ 251c се намира само на 18 светлинни години от нас и обикаля около червеното си джудже точно в обитаемата зона. Следователно планетата може да съдържа вода и условия за извънземен живот, обясняват изследователите. Според тях тази суперземя е един от най-обещаващите кандидати за търсене на извънземни биосигнатури – химически доказателства за съществуването на живот в космоса.

Астрономите вече са открили повече от 6000 екзопланети, като някои от тези близки светове са особено вълнуващи, защото се намират в обитаемата зона на своята звезда и теоретично биха могли да бъдат населени. Сред тях са суперземята HD 20794d, само на 20 светлинни години от нас, и два потенциални близнака на Земята около т. нар. звезда на Тийгардън, на 12 светлинни години от нас. Дори нашата съседна звезда, Проксима Кентавър, има потенциално обитаема суперземя.

Сега към потенциално обитаемите ни съседни светове се появява ново попълнение. Астрономи, водени от Кори Биърд от Калифорнийския университет в Ървайн, откриват новата планета, докато наблюдават по-внимателно червеното джудже Gliese 251 (GJ 251), разположено на около 18 светлинни години от нас. Суперземя, която е около 1,8 пъти по-голяма от нашата планета, вече беше открита около тази звезда през 2020 г. GJ 251b обаче има орбитален период от само 14,2 дни и следователно е твърде близо до звездата си, за да бъде обитаема. Но Биърд и неговият екип откриват втора планета, обикаляща около тази звезда в обитаемата зона, на която са необходими 54 дни, за да завърши един орбитален цикъл.

„Екзопланетата GJ 251c се намира точно в „златната зона“ – разстоянието от звездата, на което би могла да съществува вода в течно състояние на повърхността на планетата, ако тя притежава съответно подходяща атмосфера“, обяснява съавторът на изследването Суврат Махадеван от Държавния университет на Пенсилвания.

„Такива планети са най-добрият ни шанс да открием извънземен живот.“

Астрономите откриват този потенциално обитаем свят, използвайки високорезолюционен инфрачервен спектрометър в обсерваторията Макдоналд в Тексас. Този инструмент е специално проектиран да открива фини промени в светлинния спектър на близките звезди, които показват гравитационното влияние на екзопланета. В случая с червеното джудже GJ 251 обаче това търсене е било сложно, защото неговите звездни изригвания също произвеждат квазипериодични сигнали в спектъра.

„Наистина е трудно да се филтрира звездният шум и все пак да се открият фините планетарни сигнали“, обяснява Махадеван.

За да се гарантира, че откритият спектрален сигнал наистина идва от екзопланета, а не от звездата, изследователите са анализирали допълнителни данни от 20 години наблюдения с помощта на различни телескопи. В комбинация с нови спектрални данни от последните наблюдения, те успяват да отделят планетарните сигнали от звездния шум.

Според получените резултати, новооткритата планета GJ 251c е суперземя – скалиста планета с маса приблизително четири пъти по-голяма от тази на Земята. Вероятно на нея има температури, които биха могли да позволят съществуването на вода. Все още обаче не е ясно дали тази планета притежава атмосфера.

„Въпреки че все още не можем да потвърдим за наличие на газова обвивка около GJ 251c, тази планета е обещаваща цел за бъдещи изследвания“, подчертава още Махадеван.

#суперземя #живот #планети

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
3
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
4
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
5
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
6
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Наука и технологии

"Попитай ме за вярата" - гръцката църква разработи AI пътеводител на духовния живот
"Попитай ме за вярата" - гръцката църква разработи AI пътеводител на духовния живот
Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти
Чете се за: 02:50 мин.
Маята от хляба и бирата оцелява при условията на Марс Маята от хляба и бирата оцелява при условията на Марс
Чете се за: 02:22 мин.
Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси
Чете се за: 03:35 мин.
Изследователи в ролята на астронавти ще симулират на Земята мисии до Марс и Луната Изследователи в ролята на астронавти ще симулират на Земята мисии до Марс и Луната
Чете се за: 01:45 мин.
Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ