Аталанта се върна на победния път след категоричен успех срещу Венеция

Аталанта прекъсна негативната си серия от три последователни поражения в италианската Серия А, след като победи Венеция с 3:1 у дома. Тимът от Бергамо изигра изключително силно първо полувреме, в което реализира и трите си попадения, а големият герой на срещата беше Никола Кръстович.

Домакините започнаха двубоя вихрено и още до шестата минута вече имаха аванс от два гола. В основата на отличното начало беше именно черногорският нападател, който първо се отличи с асистенция, а след това сам се разписа.

В четвъртата минута Кръстович намери Франк Кесие в наказателното поле, а бившият футболист на Милан се възползва от подаването и откри резултата за 1:0.

Само две минути по-късно Аталанта нанесе втори удар. След центриране от ъглов удар Никола Кръстович надскочи защитниците на Венеция и с удар с глава удвои преднината на бергамаските.

Бързите попадения дадоха сериозно спокойствие на домакините, които продължиха да контролират събитията на терена и да търсят нови възможности пред противниковата врата.

В 30-ата минута Кръстович отново попадна в центъра на вниманието, след като реализира второто си попадение в срещата и направи резултата 3:0. Така черногорецът оформи впечатляващо индивидуално представяне с два гола и асистенция още преди почивката.

Венеция все пак успя да реагира на тежкия развой на срещата. В 37-ата минута Антоан Ено намали изоставането на гостите до 1:3 и върна известна интрига в двубоя.

През второто полувреме футболистите на Венеция показаха по-добро лице и създадоха няколко много добри положения за нов гол. Въпреки усилията си обаче гостите не успяха да се възползват от възможностите и да поставят под сериозна заплаха преднината на Аталанта.

Бергамаските от своя страна съхраниха аванса си до последния съдийски сигнал и заслужено стигнаха до важни три точки след трудния период в първенството.

С победата Аталанта събра девет точки след шест изиграни срещи и заема десетото място във временното класиране на Серия А. Успехът позволи на отбора да сложи край на серията от три поредни поражения и да възстанови увереността си.

Ситуацията за Венеция остава далеч по-тревожна. Гостите продължават да бъдат на последната, 20-а позиция, без спечелена точка от началото на сезона.