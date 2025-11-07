Атанас Атанасов: Ще подсигурим, че на 21 ноември "Лукойл Нефтохим Бургас" няма да спре работа

"Вече е ясно, че трябва да се върви към назначаване на особен управител от страна на държавата, което върви с всичките си последствия - трябва да намерим вариант дали ще е през държавната банка или през някакъв друг механизъм да гарантираме продължаването на работата на "Лукойл". Аз нямам нищо напротив "Лукойл" отново да се върне в ръцете на държавата и да стане държавно дружество, но за да се стигнем дотам има много условия, които трябва да бъдат изпълнени - става въпрос за голяма международна компания и трябва да се работи много внимателно и методично. Важното е сега ние да подсигурим, че на 21 ноември "Лукойл Нефтохим Бургас" няма да спре работа. Ще го подсигурим, правителството има план и този план работи. Тук говорим само и единствено за защита на националния интерес - такъв ще бъде и казусът с особения управител на "Лукойл". Целта е рафинерията да продължи да работи. Съдбата на всички тези хора в момента е в ръцете на правителството", заяви в "Още от деня" Атанас Атанасов от "БСП - Обединена левица".

По думите му опозицията е последователна в това да оправдава цялостния си провал с името на Делян Пеевски.

"Бюджетът не е съставен изцяло от БСП, намираме се в сложна управленска конструкция, трудно е да се намери балансът между две десни и една лява партия в този бюджет. От "БСП - Обединена левица" отстояваме и няма да отстъпим за ръста на доходите и на пенсиите, да се запазят всички социални придобивки, ще се увеличи и майчинството", допълни Атанас Атанасов.

Окачестви обстановката в парламента като "вредна" заради поведението на опозицията. Подчерта, че казусът с председателя на парламента Наталия Киселова няма общо с бюджета.

Според Атанас Атанасов България трябва да върви към една по-справедлива данъчна система, тъй като неравенствата стават все по-големи.