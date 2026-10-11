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Атанас Пеканов: В новото предложение на Ирландия парите за кохезия и аграрна политика не се намаляват

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В новото предложение на Ирландия парите за кохезия и аграрна политика не се намаляват, освен в един малък подфонд, написа във Фейсбук вицепремиерът Атанас Пеканов. Това доказва, че когато сме активни и имаме солидна група страни с общи виждания с тези на България, правилните решения се вземат в ЕС, пише още той.

Публикацията му е за представеното от Ирландското председателство на ЕС вчера ново предложение за следващия бюджет на Европейския съюз (ЕС) 2028 – 2034 година.

Дългоочакваното предложение е стъпка в правилната посока и ще помогне по-скоро да намерим така нужното решение и съгласие на европейско ниво за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, коментира Пеканов.

Страните от групата „Приятели на кохезията" сме общо 17 и настояваме традиционната роля на кохезионната политика – с която се финансират инфраструктурни, здравни и образователни проекти, околна среда, малки и средни предприятия – да не бъде намалявана повече, допълва вицепремиерът.

Атанас Пеканов отбелязва, че предложението намалява общата рамка за следващите седем години с още около 100 милиарда евро – до 1,6 трилиона евро. Това може да звучи като много пари, но реално са около 230 милиарда евро на година за целия ЕС – бюджетът на ЕС за година в този случай би бил малко по-голям от този на държавата Дания. За да си го представим, това е малко над 1% от БВП на ЕС.

В сегашното предложение има и слаби моменти, които ще продължим да критикуваме, заявява Пеканов, който посочва намаляване на времето за използване на парите – досега по регламент имаше 3 години след зададената процедура за окончателно използване на средствата. Тази гъвкавост е важна при инфраструктурни и други тежки проекти с чести забавяния заради екологични оценки и жалби в съда. Текущото предложение е този срок да се съкрати на една година.

Предлага се и сериозен процент от парите за държавите (25%) да бъдат задържани за кризисни ситуации и по този начин да не могат да се използват от началото на следващия програмен период, пише Пеканов, който определя като голяма грешка продължаващото ерозиране на иначе повишената сума за наука по програмите „Еразъм" и „Хоризонт Европа", които са сред най-познатите и популярни сред европейските граждани.

Разговорите как да се финансира този бъдещ бюджет ще продължат в идните седмици, а най-вероятно и месеци. Те няма да бъдат лесни, но трябва да продължат, докато не намерим работещ консенсус, който да осигурява достатъчно финансиране за всички региони, както и за засилване на конкурентоспособността и готовността на Европа да се справя суверенно през 21-ви век, пише още вицепремиерът Атанас Пеканов.

#предложение на Ирландия #намаляване на парите в бюджета на ЕК #Атанас Пеканов, вицепремиер #новини в Метрото

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