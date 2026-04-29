Атлетико загуби основни играчи за сблъсъка с Арсенал

Трима важни играчи ще пропуснат първия дуел на Атлетико Мадрид срещу Арсенал от полуфиналите в Шампионската лига. Това стана ясно, след като треньорът на испанците Диего Симеоне обяви групата на тима за дуела тази вечер.

„Дюшекчиите“ няма да могат да се възползват от услугите на защитника Хосе Хименес, халфа Пабло Бариос и нападателя Нико Гонсалес.

Хименес и Бариос се възстановяват след дългосрочно отсъствие заради контузии, а Гонсалес е получил травма в лявото бедро по време на вчерашната тренировка.

Атлетико е домакин на стадион „Метрополитано“ в първия мач и ще се опита да достигне първи финал в най-силния клубен турнир на Стария континент за пръв път от 10 години.