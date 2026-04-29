Арсенал влиза като фаворит, но Атлетико на Диего Симеоне е сериозен подводен камък

Лондончани търсят исторически пробив на финала в Шампионската лига, докато тимът на Симеоне разчита на опита и характера си в големите сблъсъци

Арсенал гостува на Атлетико Мадрид в първи полуфинален двубой от Шампионската лига, като срещата на стадион "Уанда Метрополитано“ започва в 22:00 часа българско време и обещава интригуващ сблъсък между два отбора със сходен стил и моментна форма.

"Артилеристите“ достигнаха до тази фаза след солидно представяне в елиминациите, където последователно отстраниха Байер Леверкузен и Спортинг Лисабон. Макар да не бяха убедителни в гостуванията си, играчите на Микел Артета демонстрираха зрялост в реваншите и контрол върху ключовите моменти.

От своя страна Атлетико Мадрид премина през по-труден път до полуфиналите. Испанците започнаха от плейофите, където елиминираха Брюж, а след това се справиха с Тотнъм и Барселона, за да си осигурят място сред най-добрите четири.

Формата на "дюшекчиите“ обаче буди известни въпросителни. Тимът на Диего Симеоне допусна поражения в първенството срещу Севиля и Елче, а разочарованието бе допълнено от загубения финал за Купата на краля срещу Реал Сосиедад след изпълнение на дузпи.

В същото време Арсенал продължава битката за титлата във Висшата лига. Лондончани постигнаха минимален успех над Нюкасъл в последния кръг и запазиха аванса си пред Манчестър Сити, макар и с мач повече.

Историята също добавя допълнително напрежение към сблъсъка. "Артилеристите“ имат само едно участие във финал на Шампионската лига - загубата от Барселона през 2006 година. През миналия сезон тимът отпадна именно на полуфиналите от Пари Сен Жермен.

Атлетико Мадрид също има болезнени спомени от финалите. Два загубени сблъсъка срещу Реал Мадрид през 2014 и 2016 година, като първият остава сред най-драматичните в историята на турнира.

Победителят от този полуфинал ще се изправи срещу по-добрия от двойката между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен във финала на турнира, който ще се проведе в Будапеща на 30 май.

С оглед на формата и дълбочината в състава, Арсенал изглежда като лек фаворит, но отборът на Симеоне неведнъж е доказвал, че може да превърне всеки голям мач в тежко изпитание за съперника.

