Атомното нападение на Ню Йорк разкъса Филаделфия в плейофите на НБА (ВИДЕО)

Ню Йорк Никс потегли с гръм и трясък във втория кръг от плейофите на НБА. Съставът на Майк Браун се оказа прекалено силен за Филаделфия Севънти Сиксърс след внушителното 137:98 в първи мач от полуфиналите в Източната конференция. В „Медисън Скуер Гардън“ домакинският тим лиши този мач от всякаква интрига още през първото полувреме, а в хода на второто не остави и грам съмнения, че ще обезличи баскетболистите на Ник Нърс, за да запише четвърти успех в елиминациите. Победителите нямаха спиране при стрелбата зад дъгата, завършвайки с 19/37 срещу 11/30 за отбора от щата Пенсилвания.

Така „бричовете“ откриха серията по внушителен начин и поведоха с 1:0 победи срещу Сиксърс. Вторият мач също ще е на територията на Ню Йорк, като е планиран за 7 май (четвъртък).

Jalen Brunson scores 27 of his 35 in the first half to help the @nyknicks secure a 1-0 series lead in the Eastern Conference Semifinals!



OG Anunoby: 18 PTS, 7-8 FGM

Karl-Anthony Towns: 17 PTS, 7-11 FGM

Mikal Bridges: 17 PTS, 7-10 FGM



Стартът не даваше индикации за подобен краен резултат и премин основно в честа смяна на водачеството. Гостите заложиха на Джоел Ембийд, Ви Джей Еджкомб и Пол Джордж, а Джейлън Брънсън нямаше спиране от другата. Постепенно О Джи Ануноби пое щафетата от своя съотборник и домакините се пребориха за аванс от 8 точки след 12 минути игра.

Началото на втората част принадлежеше на Карл-Антъни Таунс, който почти собственоръчно изведе „бричовете“ до двуцифрената разлика. Точните стрелби на Кели Убре – джуниър и Тайрийз Макси не спасиха ситуацията за Сиксърс, а Ануноби и Брънсън направиха така, че Никс да подчертаят своята доминация и да се изстрелят на голямата почивка при 71:51.

През второто полувреме домакините показаха, че не са готови на заден ход и направиха второто полувреме протоколно, за да си улеснят окончателно задачата до края на мача.

Джейлън Брънсън бе познатият лидер за Ню Йорк с 35 точки, като финишира 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

О Джи Ануноби допринесе за рецитала с 18 точки. Карл-Антъни Таунс (6 борби и 6 асистенции) и Микал Бриджис (5 овладени под двата ринга топки) имат по 17.

Пол Джордж отсрами Филаделфия със 17 точки и 4 успешни стрелби зад дъгата. Джоел Ембийд приключи с 14, Тайрийз Макси наниза 13, Кели Убре – джуниър (5 борби) и Ви Джей Еджкомб реализираха по 12.