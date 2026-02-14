Австралийката Джакара Антъни стана шампионка в първото в историята паралелно състезание на бабуни жени на Игрите в Милано/Кортина

Джакара Антъни от Австралия стана шампионка в първото в историята паралелно състезание бабуни за жени от надпреварата в ските свободен стил на Игрите в Милано-Кортина 2026. Тази дисциплина дебютира в програмата на Олимпиадата в Италия.

Антъни победи в големия финал Джейлин Кауф (САЩ) с 20:15 точки, след като беше по-бърза и получи по-високи оценки от съдиите.

Американката Елизабет Лемли, която взе златото в индивидуалните бабуни, завоюва бронза днес, след като в малкия финал надделя над Перин Лафон (Франция) с 18:17.

Лемли, Кауф и Лафон оформиха призовата тройка преди три дни, когато шампионката от Пекин 2022 Джакара Антъни допусна грешка и остана последна на финала.