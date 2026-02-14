Володимир Зеленски отличи дисквалифицирания олимпиец Владислав Хераскевич

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отличи с орден "Свобода“ състезателя по скелетон Владислав Хераскевич, който беше дисквалифициран от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина заради каска с изображение в памет на загинали украински спортисти във войната с Русия.

Държавният глава се срещна с 27-годишния олимпиец в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността и изрази подкрепата си към него и позицията му.

"Медалите са важни за Украйна и за теб, но според мен най-важното е кой си ти“, заяви Зеленски при връчването на високото държавно отличие.

Volodymyr Zelensky met with Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych and awarded him the Order of Freedom.



The meeting was also attended by the athlete’s father, Mykhailo Heraskevych, head coach of Ukraine’s national skeleton team.



Video: Zelensky / Telegram pic.twitter.com/LrkDj5rVZO — KyivPost (@KyivPost) February 14, 2026

Хераскевич беше дисквалифициран в четвъртък, след като журито на Международната федерация по бобслей и скелетон прецени, че изображението върху каската му нарушава правилата за политическа неутралност. В петък Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата му.

Украинецът определи решението като дискриминационно и подчерта, че не е нарушил Олимпийската харта - документ, който по думите му "много цени“. В същото време той заяви, че случаят е привлякъл вниманието на международната общност към жертвата на украинските спортисти.

"Атлетите, които са изобразени на каската, заслужават тази награда дори повече. Благодарение на тяхната саможертва ние можем да се състезаваме на Олимпийските игри“, каза Хераскевич след церемонията.

По-рано през деня, преди изслушването в арбитражния съд, той коментира, че наложените ограничения се превръщат в инструмент за пропаганда и разкри, че продължава да получава заплахи.