За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети Влас

Един тон ароматно червено вино „букет“ и месни деликатеси на скара раздават безплатно в Свети Влас за празника на лозарите, винарите, овощарите, соколарите и кръчмарите. На днешния ден местните отбелязват Трифон Зарезан по стар стил.

С чаша от безплатния рубинен еликсир и порция ароматно гриловано месо ще бъдат почерпени всички, дошли да споделят празничното настроение край морето.

“Днес е празникът на виното и любовта – ден, който ни напомня колко е важно да бъдем заедно. Нека вместо да се делим, да се обединяваме около онова, което ни свързва, и да помним, че както гласи поговорката – истината е във виното. Пожелавам на лозарите най-плодотворните гроздове през годината, да напълнят бъчвите с най-ароматното руйно вино”, каза кметът на Свети Влас Иван Николов, който по традиция заряза лозница на брега на морето.

Отец Димитър отправи благословия с наричане лозята да бъдат плодородни, бъчвите да се пълнят догоре, а виното да бъде руйно и благодатно през цялата година. До лозницата се събраха десетки местни жители и чуждестранни гости, за да споделят празника заедно. Кметът беше посрещнат по стар български обичай – с чаша червено вино, прясно изпечена питка и подбрани сухи мезета. Сред присъстващите имаше и украинци, които също се включиха в тържеството.

В двора на лозницата жени от пенсионерския клуб пяха песни, след което народната веселба продължи в центъра на града. Имената Трифон, Лозан, Лозанка, Гроздан и Грозданка са рядко срещани в Свети Влас, но въпреки това местните почитат празника с уважение.