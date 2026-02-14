БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Двамата разговаряха в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността

президентът илияна йотова срещна хърватския премиер андрей пленкович
Снимка: Президентство на Република България
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова разговаря с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. Двамата се срещнаха в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата "Три морета", чийто домакин тази година е Хърватия. Цел на инициативата, която през 2021 г. се проведе в София под председателството на България, е задълбочаването на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз.

снимки: Президентство на Република България

Йотова и Пленкович обсъдиха и нарастващото разделение между страните в Европейския съюз и тенденцията за Европа на две скорости с ядро от по-големите държави. Двамата бяха категорични, че Европейският съюз трябва да се промени, за да бъде адекватен на съвременните предизвикателства.

Българският президент и хърватският премиер коментираха и обещанията за по-бърза европейска интеграция на Украйна. Обща беше позицията, че не трябва да се създава прецедент в процеса по приемане на държава в Европейския съюз и тя трябва да изпълни необходимите условия, за да стане пълноправен член.

#Мюнхенската конференция по сигурността #президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #Мюнхенска конференция по сигурността #Андрей Пленкович

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
4
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
5
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
6
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Европа

Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:40 мин.
Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за еврочленството ѝ Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за еврочленството ѝ
Чете се за: 02:22 мин.
Теч в Лувъра повреди 19-вековна картина Теч в Лувъра повреди 19-вековна картина
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ