Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович

Президентът Илияна Йотова разговаря с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. Двамата се срещнаха в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата "Три морета", чийто домакин тази година е Хърватия. Цел на инициативата, която през 2021 г. се проведе в София под председателството на България, е задълбочаването на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз.

снимки: Президентство на Република България

Йотова и Пленкович обсъдиха и нарастващото разделение между страните в Европейския съюз и тенденцията за Европа на две скорости с ядро от по-големите държави. Двамата бяха категорични, че Европейският съюз трябва да се промени, за да бъде адекватен на съвременните предизвикателства.

Българският президент и хърватският премиер коментираха и обещанията за по-бърза европейска интеграция на Украйна. Обща беше позицията, че не трябва да се създава прецедент в процеса по приемане на държава в Европейския съюз и тя трябва да изпълни необходимите условия, за да стане пълноправен член.