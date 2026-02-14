БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Норвегия спечели титлата в щафетата 4 х 7.5 км при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Швеция със сребро след драматичен инцидент, Финландия допълни почетната стълбичка в Тезеро

норвегия спечели титлата щафетата жените
Слушай новината

Отборът на Норвегия триумфира с олимпийската титла в щафетата 4 х 7.5 километра по ски бягане при жените на Игрите в Милано/Кортина. В Тезеро квартетът в състав Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг наложи темпото още от старта и не позволи да бъде застигнат, финиширайки за 1:15:44.8 часа.

Световният шампион Швеция остана със сребърните отличия, след като Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг завършиха на 50.9 секунди зад победителките. Шведките преживяха драматичен момент във втория пост, когато Андерсон падна и счупи ска, което доведе до сериозно забавяне. Въпреки това тимът успя да се върне в битката и да се изкачи до второто място.

Бронзът отиде при Финландия. Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу завършиха на 1:14.7 минути от норвежката щафета.

В топ 6 се наредиха още Германия, САЩ и домакинът Италия, които финишираха съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути зад шампионките.

С убедителното си представяне норвежките затвърдиха доминацията си в щафетните надпревари и добавиха ново злато към богатата си олимпийска колекция.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Норвегия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
6
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Milano Cortina 2026

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ)
Калин Златков: Във втория манш рискувах повече, но направих грешки Калин Златков: Във втория манш рискувах повече, но направих грешки
Чете се за: 02:25 мин.
Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 36-и в гигантския слалом Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 36-и в гигантския слалом
Чете се за: 01:05 мин.
Лукас Пинейро Бротен донесе историческо първо олимпийско злато за Бразилия в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен донесе историческо първо олимпийско злато за Бразилия в гигантския слалом
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ) Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ