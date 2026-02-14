Норвегия спечели титлата в щафетата 4 х 7.5 км при жените

Отборът на Норвегия триумфира с олимпийската титла в щафетата 4 х 7.5 километра по ски бягане при жените на Игрите в Милано/Кортина. В Тезеро квартетът в състав Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг наложи темпото още от старта и не позволи да бъде застигнат, финиширайки за 1:15:44.8 часа.

Световният шампион Швеция остана със сребърните отличия, след като Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг завършиха на 50.9 секунди зад победителките. Шведките преживяха драматичен момент във втория пост, когато Андерсон падна и счупи ска, което доведе до сериозно забавяне. Въпреки това тимът успя да се върне в битката и да се изкачи до второто място.

Бронзът отиде при Финландия. Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу завършиха на 1:14.7 минути от норвежката щафета.

В топ 6 се наредиха още Германия, САЩ и домакинът Италия, които финишираха съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути зад шампионките.

С убедителното си представяне норвежките затвърдиха доминацията си в щафетните надпревари и добавиха ново злато към богатата си олимпийска колекция.