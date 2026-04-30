Автобус падна в река Сена край Париж

Автобус падна в река Сена близо до френската столица Париж днес, предаде "Ройтерс", като се позова на местните власти.

В превозното средство е имало четирима души - шофьорката, за която това е бил първи курс, уточнява в. "Фигаро", наставникът ѝ и двама пътници. Всички те са били спасени, допълват властите.

Инцидентът е станал южно от Париж, в Жувиси-сюр-Орж, информира транспортната служба на региона Ил дьо Франс, който обхваща населените места около Париж.

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена, близо до брега.