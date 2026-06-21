Аякс прекрати сътрудничеството си с Оскар Гарсия след разочароващ сезон

Аякс официално се раздели със старши треньора Оскар Гарсия след края на един от най-трудните сезони за клуба през последните години. Нидерландският гранд обяви, че двете страни са постигнали взаимно съгласие за прекратяване на договора, въпреки че испанският специалист имаше още една година от контракта си.

53-годишният Гарсия пое първия отбор през март, когато напусна поста си начело на тима до 23 години. Той замени Фред Грим, който се завърна към работата си в академията на клуба.

Под ръководството на Гарсия Аякс не успя да подобри значително представянето си и завърши сезона на пето място в Ередивизи - резултат, който не отговаря на амбициите и традициите на най-титулувания клуб в Нидерландия.

Последните две години бяха белязани от сериозна нестабилност на треньорския пост в Амстердам. Фред Грим бе назначен след уволнението на Джон Хейтинга през ноември, а самият Хейтинга наследи Франческо Фариоли, който подаде оставка през май миналата година.

От ръководството на Аякс все още не са обявили кой ще поеме отбора за новия сезон.