БАБХ и ЕК обмениха експертни становища за ограничаване на шарката по животните

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Българската агенция по безопасност на храните взе участие в консултации с представители на Европейската комисия от Генерална Дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ относно епизоотичната обстановка, свързана със заболяването шарка по овцете и козите, и възможността за прилагане на спешна защитна ваксинация като част от мерките за контрол и превенция.

Обсъжданията се проведоха по инициатива на българската страна, с цел обмен на експертни становища и очертаване на възможни подходи за ограничаване на разпространението на заболяването. Европейската комисия подчерта, че е наясно с предизвикателствата пред България и сектора. Изтъкнато беше, че ваксинацията не представлява универсално решение, а следва да се разглежда като последна възможност в комбинация с всички други мерки, предвидени в европейското законодателство.

В рамките на разговорите бяха разгледани въпроси, свързани с използването на наличните ваксини, последиците за статута на страната по отношение на заболяването, движението на животни и продукти, както и специфичните условия при редки и автохтонни породи.

Предстои провеждане на среща и с представители на дипломатически мисии на трети страни, на която ще бъдат обсъдени потенциалните търговски последици. В този контекст предстои вземането на решение, основано на научни данни, професионални анализи и необходимостта от защита на здравето на животните и икономическата стабилност на сектора.

Събраната информация от проведената среща с Европейската комисия, както и от предстоящите консултации с дипломатическите мисии на трети страни, ще бъде представена на Централния епизоотичен съвет, който ще обсъди и вземе окончателното решение относно евентуалното прилагане на ваксинация.

