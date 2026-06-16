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БАБХ иззе над тон животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бабх иззе тон животински продукти без документи гкпп bdquoкапитан андреевоldquo
Снимка: БАБХ
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Над тон животински продукти иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1020 кг овча лой без документи за произход. При друга проверка на лек автомобил с българска регистрация, са открити 206 кг млечни продукти - без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

#тон животински продукти #ГКПП Капитан Андреево #без документи #БАБХ

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