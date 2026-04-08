БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна
Слушай новината

Шестнадесет кучета, натоварени в пет клетки, са открити в пътнически автобус с българска регистрация в Кресна. Животните са без микрочипове и без придружаващи ветеринарномедицински документи.

Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112.

По данни на шофьора кучетата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те са от породите йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел и са на видима възраст под шест месеца.

Животните не са придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е осъществена връзка с жена, която е заявила, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив – нейна собственост. При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.

Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът няма удостоверение за правоспособност за извършване на такава дейност.

До окончателното изясняване на случая кучетата са иззети и настанени в приют в Благоевград, където за тях ще бъдат положени необходимите грижи – те ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани.

Проверката продължава. Срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.

#МВР-Благоевград #кученца #БАБХ #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

1
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
6
Български принос за мисиите до Луната

Най-четени

1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
5
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Регионални

Руднични води замърсиха река Маданска заради скъсана дига
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ