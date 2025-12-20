Байер Леверкузен си тръгна с три точки от мача с Лайпциг

Байер Леверкузен спечели с 3:1 като гост над РБ Лайпциг в дербито на кръга. „Аспирините“ обърнаха резултата преди почивката чрез Мартен Терие и Патрик Шик, а Монтрел Кулбрет оформи крайното 3:1 в добавеното време на мача. С победата Леверкузен се изкачи на третото място с 29 точки, изпреварвайки РБ Лайпциг, който остава с равен актив. И двата отбора са на три точки от втория Борусия Дортмунд и на девет от шампиона Байерн Мюнхен.

Фрайбург поднесе истинско зрелище, побеждавайки Волфсбург с 4:3 на чужд терен. Срещата предложи няколко обрата, а младият нападател на „вълците“ Дженан Пейчинович блесна с хеттрик, но това не бе достатъчно. Винченцо Грифо отбеляза попадение, с което достигна 70 гола за Фрайбург – рекорд за клуба.

Щутгарт и Хофенхайм не успяха да се победят и завършиха 0:0, а Айнтрахт Франкфурт продължава колебливата си серия с равенство 1:1 при визитата си на Хамбургер, което ги оставя извън топ 6. Унион Берлин се изкачи до осмата позиция след драматична победа с 1:0 над Кьолн в добавеното време, докато Аугсбург и Вердер Бремен завършиха 0:0.

След кръга борбата за местата в европейските турнири остава напрегната, а шампионът Байерн Мюнхен продължава да контролира класирането с комфортна преднина.