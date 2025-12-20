Фрайбург спечели зрелище с 4:3 като гост на Волфсбург

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фрайбург поднесе истинско зрелище и спечели с 4:3 като гост на Волфсбург в един от най-атрактивните двубои от началото на сезона в Бундеслигата. Срещата от 15-ия кръг предложи няколко пълни обрата, а 20-годишният нападател на домакините Дженан Пейчинович блесна с хеттрик. Впечатляващото му представяне обаче не бе достатъчно, за да спаси „вълците“ от поражението.

Вечерта ще остане паметна и за Винченцо Грифо. Италианският полузащитник отбеляза едно от попаденията за гостите и с него се превърна в най-резултатния футболист в историята на Фрайбург със своите вече 70 гола за клуба.

В друг интригуващ на хартия сблъсък Щутгарт и Хофенхайм не оправдаха очакванията за голов спектакъл. Двата тима, които водят битка за позициите, даващи право на участие в европейските турнири, предложиха предпазлив футбол и логично стигнаха до нулево равенство.

Колебливите изяви на Айнтрахт Франкфурт също продължиха. „Орлите“ завършиха 1:1 при гостуването си на Хамбургер и след този резултат ще посрещнат зимната пауза извън топ 6 на класирането.

Унион Берлин направи важна крачка напред, изкачвайки се до осмото място, след като измъкна драматична победа с 1:0 като гост на Кьолн с гол в добавеното време. В последния мач от програмата Аугсбург и Вердер Бремен не успяха да си отбележат и завършиха при нулево равенство.

