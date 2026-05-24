Байерн Мюнхен добави Купа №21 на Германия в своята витрина

Байерн Мюнхен триумфира с Купата на Германия за първи път от шест години насам и общо 21-и рекорден. Футболистите на Венсан Компани сътвориха класика срещу Щутгарт с 3:0 на финала, който по традиция се изигра на Олимпийския стадион в Берлин.

В герой за баварците се превърна Хари Кейн, който се отчете с хеттрик. Така тимът от Мюнхен се поздрави със златен дубъл, след като триумфира и в Бундеслигата.

След безрезултатно първо полувреме, в което Щутгарт имаше леко предимство, Байерн успя да поведе в резултата в 55-ата минута. Бързо изпълнение на фаул позволи на Майкъл Олисе да напредне по десния фланг и да центрира в наказателното поле, където Кейн бе оставен непокрит и за англичанина не бе проблем да вкара с глава за 1:0.

Неговото второ попадение дойде в 80-ата минута. Той получи топката с гръб към вратата точна на точката за изпълнение на дузпа, освободи се от персоналния си пазач и с лек, но много добре насочен удар преодоля Александър Нюбел за втори път.