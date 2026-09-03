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Байерн Мюнхен преодоля първото си изпитание за Купата на Германия

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Шампионът на Германия се наложи над втородивизионния Оснабрюк.

Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
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Байерн Мюнхен победи Оснабрюк с 4:1 в мач от 1/32-финалите за Купата на Германия. Шампионът на Германия стигна до успеха след обрат.

Домакините изненадаха именития си съперник и откриха резултата в 5-ата минута. Робин Майснер отбеляза красив гол с изстрел от воле от над 30 метра.

В 18-ата минута гостите изравниха. Хари Кейн възобнови равенството с шут от воле от вътрешността на наказателното поле.

Шест минути по-късно баварците стигнаха до обрат. Йонас Кръмри изби удар на Луис Диас, но Том Бишоф бе точен при добавката.

След почивката Майкъл Олисе удвои преднината на шампионите, като копна топката над противниковия страж.

В 86-ата минута Хари Кейн оформи крайния резултат с гол от дузпа, отсъдена за нарушение на капитана Яник Мюлер срещу резервата Александър Павлович.

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#Купа на Германия по футбол #Байерн Мюнхен

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