Байерн Мюнхен продължава с наказателната си акция в Бундеслигата

Лидерът в първенството на Германия Байерн (Мюнхен) се нуждаеше само от 15 секунди, за да открие резултата при гостуването си на Айнтрахт (Франкфурт) и в крайна сметка да спечели мача с 3:0.

Баварците, които нямат загубена точка в местното първенство, отново са на върха с 18 точки и 4 преднина над Борусия (Дортмунд), както и 5 над РБ Лайпциг. Домакините от Айнтрахт са 6-и с 9.

Най-бързото попадедие в историята на Бундеслигата си остава реализирано след 9 секунди, а сега Байерн дръпна с попадението на Луис Диас в 15-ата секунда. Домакините можеха да изравнят в 14-ата минута, но попадението на Жан-Матео Бахойя беше отменено с помощта на видеоасистентите (ВАР) заради игра с ръка.

Доминацията на гостите продължи и в 27-ата минута стана 0:2. Този път Диас асистира на Хари Кейн, който става първият футболист в Бундеслигата, вкарал 11 гола в началните си шест мача от сезона.

След почивката играчите на Венсан Компани свалиха доста темпото и почти не застрашаваха вратата на Кауа Сантош. В крайна сметка Луис Диас оформи крайното 0:3 в 84-ата минута след подаване на Рафаел Герейро.