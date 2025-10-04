Лайпциг спря Дортмунд по пътя към върха на Бундеслигата

Борусия Дортмунд направи само 1:1 на свой терен срещу РБ Лайпциг в среща от 6-ия кръг на Бундеслигата, а "жълто-черните" пропуснаха шанса да свалят от върха Байерн Мюнхен дори и само за няколко часа. По-късно днес баварците играят c Айнтрахт Франкфурт и имат възможност да увеличат аванса си.

В Дортмунд гостите от Лайпциг откриха резултата още в 7-ата минута чрез Кристоф Баумгартнер, но в 23-ата домакините изравниха чрез изстрела на Ян Коуто, който рикошира в крак на защитник и направи топката неспасяема за вратаря.

През второто полувреме и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата, но в крайна сметка и двете серии от по четири поредни победи приключиха. Така вестфалци пропуснаха шанса да излязат начело, като остават на 2-о място с 14 точки, на една от действащия шампион. "Биковете" са на 3-ото място с 13.

Истинското дерби на върха се очертава на 18-и октомври – веднага след паузата за мачовете на националните отбори, когато Борусия Дортмунд ще гостува на Байерн Мюнхен.

В друга среща от днес Байер Леверкузен се наложи с 2:0 над Унион Берлин и постигна трета победа, която го изкачи на 4-о място с 11 точки.

Ернест Поку и Кристиан Кофане донесоха успеха на "аспирините", за да продължат серията без поражение при новия си датски треньор Каспер Хюлманд.

Аугсбург сложи край на поредицата от четири загуби и се наложи с 3:1 над Волфсбург с головете на Ноахаки Банкс, Мерт Кьомюр и Робин Фелауер. Успехът ги премести на 13-о място с 6 точки.

В последния мач от ранната сесия Вердер Бремен се наложи с 1:0 над Санкт Паули.