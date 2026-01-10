Пиза се подсилва с Росен Божинов

Пиза ръководен от Алберто Джилардино подсилва състава си с Росен Божинов, който пристига от белгийски Антверп, съобщава "Sky Iltalia". Българският национал е привлечен 5 милиона евро плюс бонуси.

Роденият през 2005 г. български защитник, който е в Антверпен от лятото на 2024 г., беше следен от няколко клуба както в Италия, така и в Бундеслигата.

Божинов, който има три мача за националния отбор на България, бе твърд титуляр в белгийския тим със 17 мача и 1 гол през настоящата кампания и продължава да прогресира с представянето си.

Сред тимовете, които следяха българина, бяха още италианските Болоня и Аталанта.