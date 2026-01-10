БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пиза се подсилва с Росен Божинов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Освен от Пиза за българина имаше интерес от Болоня и Аталанта, както и клубове от Бундеслигата.

контузия спря росен божинов белгия
Снимка: БТА
Слушай новината

Пиза ръководен от Алберто Джилардино подсилва състава си с Росен Божинов, който пристига от белгийски Антверп, съобщава "Sky Iltalia". Българският национал е привлечен 5 милиона евро плюс бонуси.

Роденият през 2005 г. български защитник, който е в Антверпен от лятото на 2024 г., беше следен от няколко клуба както в Италия, така и в Бундеслигата.

Божинов, който има три мача за националния отбор на България, бе твърд титуляр в белгийския тим със 17 мача и 1 гол през настоящата кампания и продължава да прогресира с представянето си.

Сред тимовете, които следяха българина, бяха още италианските Болоня и Аталанта.

#ФК Пиза #Росен Божинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Европейски футбол

Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия
Чете се за: 01:40 мин.
Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо
Чете се за: 01:57 мин.
Букайо Сака остава в Арсенал до 2031 г. Букайо Сака остава в Арсенал до 2031 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Филип Кръстев и Оксфорд продължават към четвъртия кръг на ФА Къп Филип Кръстев и Оксфорд продължават към четвъртия кръг на ФА Къп
Чете се за: 01:30 мин.
Килиан Мбапе е все по-близо до участие във финала за Суперкупата на Испания Килиан Мбапе е все по-близо до участие във финала за Суперкупата на Испания
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ