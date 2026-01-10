Филип Кръстев и Оксфорд продължават към четвъртия кръг на ФА Къп

Отборът на Оксфорд Юнайтед се класира за четвъртия кръг на ФА Къп след успех с дузпи като гост на МК Донс. В редовното време двата тима не излъчиха победител и срещата завърши 1:1.

Българският национал Филип Кръстев се появи в игра, като смяна в 65-ата минута.

МК Донс пръв взе преднина в мача, благодарение на точното изпълнение на Аарън Колинс в 34-тата минута. Оксфорд изравни в началото на второто полувреме, а автор на попадението стана Уил Ланкшиър в 52-рата минута. В редовното време и продълженията не бе излъчен победител и се наложи да бъдат изпълнени дузпи. Там домакините пропуснаха два пъти от бялата точка, докато всички изпълнители на Оксфорд бяха точни и "биковете" ликуваха с 4:3. Кръстев не получи шанс да бие дузпа.

Междувременно си изиграха още три мача от третия кръг на турнира. Голямата изненада поднесе Рексъм, който отстрани елитния Нотингам Форест след драматично 3:3 в редовното време и дузпи.

Порт Вейл също продължава напред след успех с 1:0 над Флийтууд, а Уигън спечели със същия резултат като гост на Престън.