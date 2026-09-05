Байерн Мюнхен стигна само до равенство срещу Шалке в Бундеслигата

Байерн Мюнхен не вкара гол в официален мач от повече от година и половина и завърши наравно 0:0 срещу Шалке в среща от втория кръг на германското първенство по футбол. Така баварците спряха победната си серия в Бундеслигата и изостават с по две точки от Фрайбург, Борусия Дортмунд и Елферсберг.

Байерн бе далеч по-добрият отбор на терена в Гелзенкирхен и притежаваше топката в 83% от времето, отправяйки 15 удара и пет точни. Баварците обаче така и не успяха да преодолеят Лорис Кариус от шест много добри положения и не вкараха гол за първи път от февруари 2025, когато направиха нулево равенство с Байер Леверкузен.

По-рано българският национал Лукас Петков игра като титуляр, а Елферсберг спечели с 4:3 срещу Борусия Мьонхенгладбах в мач от втория кръг на германското първенство.