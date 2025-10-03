България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава

България с пълен състав за битките срещу Турция и Испания

Селекционерът Александър Димитров обяви кои футболисти ще носят екипа на България в двете тежки световни квалификации този месец. На 11 октомври играем срещу Турция на Националния стадион „Васил Левски“, а на 14 октомври ни чака Испания във Валядолид.

Най-интересното в състава е завръщането на Иван Турицов от ЦСКА и Димитър Велковски от Арда. Повиквателна получи и младият Кристиян Стоянов от Славия, който може да запише дебют. Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов също е в групата.

Ето избраниците:

– Вратари: Димитър Митов, Светослав Вуцов, Димитър Шейтанов

– Защитници: Петко Христов, Атанас Чернев, Росен Божинов, Емил Ценов, Християн Петров, Виктор Попов, Димитър Велковски, Иван Турицов

– Халфове: Андриан Краев, Илия Груев, Станислав Шопов, Филип Кръстев, Марин Петков, Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов

– Нападатели: Кирил Десподов, Здравко Димитров, Лукас Петков, Владимир Николов, Мартин Минчев, Радослав Кирилов

Сега остава въпросът – ще успее ли този състав да ни донесе точки срещу Турция и Испания?