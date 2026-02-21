БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

"България може“ избра Кузман Илиев за председател на Националната конференция

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"България може“ избра Кузман Илиев за председател на Националната конференция
Снимка: Иво Никодимов
"БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" избра Кузман Илиев за председател на Национална конференция. 62-ма делегати от цялата страна гласуваха Илиев да бъде единственият заемащ този пост. Представителите на структурите на партията дадоха своето съгласие досегашният Изпълнителен съвет да бъде освободен и на негово място да бъде избран друг. В новия състав на ръководния орган влизат: Кузман Илиев по право като председател, проф. Александър Маринов, Ивайло Найденов, Иван Димитров, Кирил Лулев, Кирил Нешев, Мартин Илиев, Теодор Димокенчев и Симон Трайков.

Беше избрана и нова Контролна комисия. За председател бе определен Стоян Митков, а членове са Таня Дишлиева, Пламен Стоянов, Емил Кръстев и Росица Русева.

На конференцията стана ясно, че "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори, но не изключва сътрудничество с други политически сили.

