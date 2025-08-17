България научи съперниците си за европейското първенство по баскетбол на колички

Ясен е жребият за европейското първенство по баскетбол на колички. Шампионатът в Дивизия C ще се проведе в зала “Арена СамЕлион” в Самоков, от 4 до 13 септември.

Българският тим попадна в група А, заедно с отборите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия. В другата група са съставите на Швеция, Армения, Финландия, Белгия и Ирландия.

Участие в жребия взе и треньорът на българите Денислав Иванов.

На по-късен етап ще бъде обявена и цялата програма за турнира.

Страната ще бъде домакин на подобен форум за втори път в историята след 2019 г., когато шампионатът бе в столичната зала “Триадица”.