ИЗВЕСТИЯ

България научи съперниците си за европейското първенство по баскетбол на колички

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Турнирът ще се проведе в Самоков през септември.

Български национален отбор по баскетбол на колички за мъже
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Ясен е жребият за европейското първенство по баскетбол на колички. Шампионатът в Дивизия C ще се проведе в зала “Арена СамЕлион” в Самоков, от 4 до 13 септември.

Българският тим попадна в група А, заедно с отборите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия. В другата група са съставите на Швеция, Армения, Финландия, Белгия и Ирландия.

Участие в жребия взе и треньорът на българите Денислав Иванов.

На по-късен етап ще бъде обявена и цялата програма за турнира.

Страната ще бъде домакин на подобен форум за втори път в историята след 2019 г., когато шампионатът бе в столичната зала “Триадица”.

#Европейско първенство по баскетбол на колички #Български национален отбор по баскетбол на колички

