България падна с 1:6 от Турция

България стартира болезнено ерата на новия треньор Александър Димитров, след като загуби с 1:6 от Турция в мач от квалификациите за Световното първенство 2026. Срещата се игра на Националния стадион „Васил Левски“ и беше дебют за Димитров начело на мъжкия национален отбор.

Още през първото полувреме двата тима си размениха попадения – Арда Гюлер откри за Турция в 11-ата минута, но Радослав Кирилов изравни само 60 секунди по-късно след отлична атака, водена от Кирил Десподов. До края на полувремето резултатът остана равен, а „лъвовете“ дори създадоха няколко добри шанса.

След почивката обаче турците буквално ни надиграха. Първо Виктор Попов си вкара автогол в 49-ата минута, а след това звездата на „Ювентус“ Кенан Йълдъз реализира два бързи гола и направи 1:4. Последваха още два удара по нашата врата – от Зеки Челик и Ирфан Кахведжъ, които оформиха крайното 1:6.

След този мач България остава последна в групата – без нито една точка и с голова разлика 1:12. Турция се изкачи на второ място с 6 точки, следвайки лидера Испания.

Следващото предизвикателство за България е повече от сериозно – гостуване на европейския шампион Испания. Мачът ще бъде излъчен на живо по БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на bnt.bg.