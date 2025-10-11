БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България падна с 1:6 от Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази
България - Турция
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България стартира болезнено ерата на новия треньор Александър Димитров, след като загуби с 1:6 от Турция в мач от квалификациите за Световното първенство 2026. Срещата се игра на Националния стадион „Васил Левски“ и беше дебют за Димитров начело на мъжкия национален отбор.

Още през първото полувреме двата тима си размениха попадения – Арда Гюлер откри за Турция в 11-ата минута, но Радослав Кирилов изравни само 60 секунди по-късно след отлична атака, водена от Кирил Десподов. До края на полувремето резултатът остана равен, а „лъвовете“ дори създадоха няколко добри шанса.

След почивката обаче турците буквално ни надиграха. Първо Виктор Попов си вкара автогол в 49-ата минута, а след това звездата на „Ювентус“ Кенан Йълдъз реализира два бързи гола и направи 1:4. Последваха още два удара по нашата врата – от Зеки Челик и Ирфан Кахведжъ, които оформиха крайното 1:6.

След този мач България остава последна в групата – без нито една точка и с голова разлика 1:12. Турция се изкачи на второ място с 6 точки, следвайки лидера Испания.

Следващото предизвикателство за България е повече от сериозно – гостуване на европейския шампион Испания. Мачът ще бъде излъчен на живо по БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на bnt.bg.

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
2
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
3
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Спорт

Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“
Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“
Везенков премина 3000 точки в Евролигата, Олимпиакос смаза Дубай Везенков премина 3000 точки в Евролигата, Олимпиакос смаза Дубай
Чете се за: 01:32 мин.
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“ България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
Чете се за: 02:07 мин.
Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 10.10.2025 г. Спортни новини 10.10.2025 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Нов световен рекорд за Карлос Насар Нов световен рекорд за Карлос Насар
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и утре
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ