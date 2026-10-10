България покори Балканите, злато за младите ни грации в Истанбул

България завоюва балканската титла в отборната надпревара при девойките младша възраст на първенството по художествена гимнастика в Истанбул. Младите ни грации демонстрираха силно представяне и заслужено се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Националният ни отбор в състав Арина Швец, Миа Александрова, Виктория Евтимов и Дария Манчева събра общ актив от 95.250 точки, с което остави зад себе си всички конкуренти в отборното класиране.

Българките спечелиха златните медали с убедителна преднина от 3.650 точки пред домакините от Турция, които завършиха на второ място с 91.600 точки. Бронзовите отличия останаха за представителките на Румъния с 91.150 точки.

С най-висока оценка за българския тим се отличи Миа Александрова, която получи 25.850 точки за изпълнението си с топка. Нейното съчетание беше оценено с 11.100 за трудност, 7.550 за артистичност и 7.200 за изпълнение.

Отлично се представи и Арина Швец, която записа 24.400 точки на обръч. Българката получи 10.000 за трудност, 7.450 за артистичност и 6.950 за изпълнение.

Виктория Евтимов допринесе за отборната титла с 22.200 точки на бухалки, а Дария Манчева добави 22.800 точки на лента.

Освен отборното злато България си осигури и пълно участие във финалите на отделните уреди, след като и четирите националки намериха място сред най-добрите осем в своите дисциплини.

Арина Швец ще се бори за отличията на обръч, след като влезе във финала с най-високата оценка от квалификациите – 24.400 точки.

Миа Александрова също ще започне финала на топка като лидер по резултат, благодарение на впечатляващите си 25.850 точки.

На бухалки Виктория Евтимов се класира с пета по сила оценка от 22.200 точки, докато Дария Манчева намери място сред финалистките на лента с втори резултат – 22.800 точки.

Така българските гимнастички ще имат възможност да увеличат колекцията си от медали, след като вече заслужиха отборната титла.

България има и две представителки в съдийския състав на шампионата – Християна Тодорова и Цвета Кузмова. Тодорова участва в панела за артистичност, докато Кузмова изпълняваше функциите на съдия на линия.

Балканското първенство в Истанбул продължава, като по-късно днес предстои и надпреварата при девойките старша възраст.

Златният успех на младите български грации е поредно доказателство за потенциала на следващото поколение в родната художествена гимнастика, а предстоящите финали на отделните уреди дават нови възможности за отличия.