България присъди първо място на млади таланти от Украйна и Молдова

Младежи от Украйна и Молдова получиха награди за есе от Българското национално радио в Тараклия, Молдова, под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.

Първата награда спечели 17-годишната Ксения Дечева от местния Теоретичен лицей „Олимпий Панов“. Тя ще посети България за една седмица и ще има възможност за стаж в БНР след навършване на 18 години.

Конкурсът предизвика участниците да разкажат коя българска историческа личност биха искали да срещнат и кое стихотворение им дава кураж и надежда. Журито отбеляза, че младежите демонстрират силна връзка с българския език и култура, съхранявайки идентичността си зад граница.

Генералният директор на БНР Милен Митев подчерта: „ Kаузата ни тук е много важна - да покажем че България е навсякъде, където има хора с България в сърцето си, че сънародниците ни, които живеят в Молдова и Украйна не са забравени. Както те ни показват по блестящ начин, че не са забравили България и българския език". Конкурсът се проведе с подкрепата на Министерството на културата.