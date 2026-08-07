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България с два медала от световното по джудо за спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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България с два медала от световното по джудо за спортисти със синдром на Даун
Снимка: FAPA Bulgaria
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Българските национали извоюваха два медала в първия състезателен ден на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун (JUDOWN World Championships 2026) в Линдесберг (Швеция).

Представителите на Федерация „Адаптирана физическа активност – България“ (ФАФА) Божидара Ангелова и Александър Александров се качиха на почетната стълбичка, след като спечелиха съответно сребърен и бронзов медал в своите категории.

В категория 63 килограма Божидара Ангелова постигна две победи – над грузинката Нино Ушикишвили и полякинята Мария Пайдак. Единственото ѝ поражение беше от португалката Мария Рибейро, което ѝ отреди второто място и сребърния медал.

При мъжете в категория 66 килограма Александър Александров заслужи бронзовото отличие. Българинът започна с победа над грузинеца Гиорги Кахниашвили, а след това отстъпи пред поляка Матеуш Белецки и турчина Муса Алан, с което се класира трети в крайното подреждане.

Световното първенство в Линдесберг продължава утре с отборната надпревара, в която българските представители ще имат нова възможност да се борят за отличия.

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