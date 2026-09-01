БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шумен ще приеме Балканиадата по въздушни спортове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Събитието ще се проведе от 9 до 12 септември.

шумен приеме балканиадата въздушни спортове
Слушай новината

Шумен ще бъде домакин на второто издание на Балканиадата по въздушни спортове, която за първи път ще се проведе в България. От 9 до 12 септември градът ще посрещне 120 състезатели от девет държави, които ще участват в надпреварите по парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Официалното откриване на Балканиадата ще на 9 септември, от 18:30 часа, до зала „Арена Шумен“. След церемонията ще се проведе техническа конференция.

В състезанията ще участват представители на България, Гърция, Албания, Кипър, Косово, Румъния, Черна гора, Молдова и Унгария. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини.

Основната част от надпреварите на открито ще се проведе на летището в село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм с целно кацане и полетите с ултралеки самолети. Зала „Арена Шумен“ ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм.

Подготовката за Балканиадата започна още през юни, когато в „Арена Шумен“ деца от Шумен, Монтана и Разград участваха в обучение и селекция за националния отбор по авиомоделизъм. Част от подготовката беше посветена на клас F1N с леки модели за свободен полет на закрито.

Състезателната програма от 10 до 12 септември ще започва от 7:00 часа с парашутизъм. След това ще продължават стартовете по парапланеризъм с целно кацане, а по обяд са предвидени надпреварите с ултралеки самолети и накрая са състезанията по авиомоделизъм.

В рамките на Балканиадата ще бъде присъдена и титлата „Супер атлет“ на състезател, включил се в най-много от предвидените надпревари. Програмата включва и демонстрационни полети с балони. Те ще дадат възможност на посетителите да се докоснат отблизо до още една от разновидностите на въздушните спортове. Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище „Градище“ ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да бъдат наблюдавани при спазване на необходимите изисквания за безопасност.

По време на четиридневната Балканиада в Шумен ще се проведе и годишната конференция по въздушни спортове. Официалното ѝ закриване е на 12 септември, от 18:00 часа, когато ще бъдат наградени победителите в отделните дисциплини.

Организаторите са предвидили 13 септември като резервен състезателен ден при неблагоприятни метеорологични условия.

Организатор на международното събитие е Българският национален аероклуб, със съдействието на Община Шумен, Клуба за въздушни спортове „Скай – Шумен“ и Областна администрация - Шумен.

#Балканиада по въздушни спортове в Шумен 2026 година

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: Други спортове

Станимира Петрова се завръща на ринга
Станимира Петрова се завръща на ринга
Спортни новини 02.09.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.09.2026 г., 12:25 ч.
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
Чете се за: 00:47 мин.
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир в Шънчжън Калояна Налбантова стартира с победа на турнир в Шънчжън
Чете се за: 00:52 мин.
80 отбора се очакват на старта на Екиден маратон 80 отбора се очакват на старта на Екиден маратон
Чете се за: 04:12 мин.
Спортни новини 02.09.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 02.09.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ