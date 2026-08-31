Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци, научи БНТ.

По наша информация при започване на смяната си работници са открили тялото на детето в инсталацията за преработка на боклука миналата седмица.

Все още се изясняват обстоятелствата около смъртта, като при аутопсията са открити и следи от насилие по телцето на новороденото. Предстои да се установи дали травмите са нанесени преди смъртта на детето или впоследствие от тоновете боклук.

Служителите на депото са съдействали на органите на реда, като са предали информацията от джипиесите на камионите, които карат боклука на сметището. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Пловдив.