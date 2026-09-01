БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изданието на МОК отрази посещението на БОК в Лозана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Миналата седмица Весела Лечева и придружаващите я лица от БОК бяха приети в „Олимпийската къща“ от президента Кърсти Ковънтри.

изданието мок отрази посещението бок лозана
Слушай новината

Изданието на МОК „Olympic Highlights“, което се разпространява както онлайн, така и в печатна форма, отрази посещението на българската делегация в Лозана. Миналата седмица председателят Весела Лечева и придружаващите я лица от БОК бяха приети в „Олимпийската къща“ от президента Кърсти Ковънтри, а визитата намери сега място и сред най-важните събития за Международния олимпийски комитет.

„Това беше първата официална среща след изборите за Национален олимпийски комитет през март 2025 г. Дискусиите се съсредоточиха върху редица олимпийски теми, включително предстоящите Олимпийски игри, процеса „Fit for the Future“ на МОК и новата стратегия за лидерство на НОК, по-специално в областите на доброто управление и представителството на спортистите. По време на посещението председателят на Комисията на спортистите към НОК Радослав Янков, който е участвал в състезания по сноуборд на четири поредни зимни олимпийски игри, се подписа на „Стената на олимпийците“, се казва още в съобщението.

#Кърсти Ковънтри #Български олимпийски комитет (БОК) #Международен олимпийски комитет (МОК) #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: Други спортове

Станимира Петрова се завръща на ринга
Станимира Петрова се завръща на ринга
Спортни новини 02.09.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.09.2026 г., 12:25 ч.
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
Чете се за: 00:47 мин.
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир в Шънчжън Калояна Налбантова стартира с победа на турнир в Шънчжън
Чете се за: 00:52 мин.
80 отбора се очакват на старта на Екиден маратон 80 отбора се очакват на старта на Екиден маратон
Чете се за: 04:12 мин.
Спортни новини 02.09.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 02.09.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ