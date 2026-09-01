Изданието на МОК отрази посещението на БОК в Лозана

Изданието на МОК „Olympic Highlights“, което се разпространява както онлайн, така и в печатна форма, отрази посещението на българската делегация в Лозана. Миналата седмица председателят Весела Лечева и придружаващите я лица от БОК бяха приети в „Олимпийската къща“ от президента Кърсти Ковънтри, а визитата намери сега място и сред най-важните събития за Международния олимпийски комитет.

„Това беше първата официална среща след изборите за Национален олимпийски комитет през март 2025 г. Дискусиите се съсредоточиха върху редица олимпийски теми, включително предстоящите Олимпийски игри, процеса „Fit for the Future“ на МОК и новата стратегия за лидерство на НОК, по-специално в областите на доброто управление и представителството на спортистите. По време на посещението председателят на Комисията на спортистите към НОК Радослав Янков, който е участвал в състезания по сноуборд на четири поредни зимни олимпийски игри, се подписа на „Стената на олимпийците“, се казва още в съобщението.