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Ландо Норис отново мисли за световната титла след трудното начало на сезона

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Спорт
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Пилотът на Макларън призна, че последните две победи са върнали надеждите му за втори пореден триумф във Формула 1

Ландо Норис отново мисли за световната титла след трудното начало на сезона
Снимка: AP Photo
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис призна, че след трудното начало на новия сезон отново започва да мисли за защита на титлата си. Британският пилот на Макларън спечели последните две състезания и постепенно се върна в битката за първото място.

Норис подчерта, че спечелването на световната титла му е донесло повече спокойствие и увереност, но не е променило начина, по който подхожда към състезанията.

"При мен нищо не се е променило. Нищо не искам да променям в себе си. Спечелването на титлата ми позволява да знам, че съм постигнал нещо, което малко хора са правили. Това е и сбъдната ми детска мечта“, заяви британецът пред Sky Sports.

Пилотът на Макларън е наясно с високите очаквания към себе си, но признава, че собствените му изисквания са не по-малки. Началото на сезона не е било такова, каквото отборът е очаквал, а първоначално мислите за нова световна титла са били далеч.

"Хората в този отбор имат големи очаквания към мен, но аз също изисквам много. От това започва всичко. През тази година стартирахме трудно, защото нямахме късмет с някои неща. Ясно ни беше, че в началото ще изоставаме и не мислехме за титла“, обясни Норис.

Последните резултати обаче са променили ситуацията и британецът вече не крие, че възможността да защити световната си корона отново е в съзнанието му.

"Фактът, че тези мисли вече се прокрадват, е просто страхотен“, добави световният шампион.

Въпреки че в момента е в ролята на преследвач, Норис увери, че не чувства допълнително напрежение. За него целта остава една и съща независимо от позицията му в шампионата.

"В момента съм в позицията на преследвач, но съм спокоен. Това не променя мисленето ми. Всеки път, когато сложа каската, единствената ми цел е победата. Искам да бъда първи“, категоричен е той.

Норис призна, че световната титла е променила някои аспекти от живота му извън пистата, но не и отношението му към състезанията.

"Когато съм на трасето, винаги давам 100%. Не позволявам да се излагам, защото искам да бъда номер 1, независимо от ситуацията“, завърши пилотът на Макларън.



#Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис

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