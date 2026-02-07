БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
България с нов медал от европейското по спортна стрелба за младежи

Снимка: БТА
България спечели трети медал от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което се провежда в Бургас.

Сребърното отличие завоюва дуетът на 10 метра пистолет до 16 години Памела Попова и Калоян Петков. Българските състезатели преминаха успешно квалификациите, като Калоян Петков постигна най-добър резултат и личен рекорд от 301.2 точки.

В полуфинала българите победиха отбора на Украйна 2 с резултат 12:10. В двубоя за златния медал обаче отстъпиха на дуета на индивидуалните неутрални атлети Анастасия Тутка и Ростислав Мозил със 7:12.

Бронзовите медали в дисциплината бяха спечелени от отборите на Украйна 2 и Украйна 3.

Среброто на Попова и Петков е трето отличие за България на шампионата, след златния медал отборно на 10 метра пистолет до 16 години и среброто на Деница Тошева на 10 метра пушка индивидуално при девойките до 18 години.

