България се сбогува с Димитър Пенев

Българският спорт си взе последно сбогом с легендарния треньор Димитър Пенев, който почина на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Поклонението се състоя на Национален стадион Васил Левски. Ковчегът на Стратега беше внесен под звуците на военния оркестър, а хиляди хора дойдоха да отдадат почит.

Сред присъстващите бяха голяма част от футболистите от златното поколение на България от Мондиал 1994 – Христо Стоичков, Йордан Лечков, Даниел Боримиров, Наско Сираков, Ивайло Йорданов и Пламен Николов. Поклонението уважиха и бившите национали Димитър Бербатов и Мартин Петров.

Целият отбор на ЦСКА, начело със старши треньора Христо Янев и клубното ръководство, също беше на стадиона. „Червените“ отложиха началото на зимната си подготовка с един ден в знак на уважение.

Сред официалните гости бяха бившите президенти Петър Стоянов и Георги Първанов, кметът на София Васил Терзиев и спортният министър в оставка Иван Пешев.

Димитър Пенев остава в историята като треньорът, който изведе България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г. и символ на най-силния период в родния футбол.

Поклон пред паметта му.