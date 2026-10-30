България се включва в инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е подписал днес Нота за присъединяване на България към инициативата на Северноатлантически алианс.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра, включително крилати ракети, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби.